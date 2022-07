Ctss, riconfermati Negri e Freddi. Parere positivo sul nuovo direttore generale

Sono stati riconfermati all’unanimità, durante la seduta della Conferenza territoriale sociale e sanitaria di venerdì 29 luglio, Paolo Negri, sindaco di Bettola, nel ruolo di vice presidente, e Romano Freddi, primo cittadino di Villanova, come componente dell’Ufficio di presidenza. Le nomine si sono rese necessarie dopo le elezioni amministrative di giugno.

L’Ufficio di presidenza ha quindi espresso parere unanimemente positivo (anche se non vincolante) sulla nomina di Paola Bardasi come nuovo direttore generale dell’Ausl di Piacenza, effettuata dalla Regione Emilia-Romagna. Al contempo ha allegato una nota, rivolta sempre all’ente bolognese, nella quale esprime una critica sul metodo della nomina stessa, effettuata in tempi stretti e senza coinvolgimento degli enti locali.

“Oltretutto – spiega la presidente della Ctss, Lucia Fontana – la sanità piacentina, che negli ultimi due anni è stata sottoposta a situazioni di stress elevato, ha vissuto dal febbraio scorso l’avvicendamento di varie figure professionali apicali”.

“In una seconda nota – spiega ancora Fontana – abbiamo evidenziato la mancanza, nelle linee guida relative alla nomina del nuovo direttore generale, di riferimenti ad azioni già programmate inerenti ai tre ospedali periferici (Castel San Giovanni, Bobbio, Fiorenzuola), che sono per noi strategici e insostituibili”.

“Una osservazione – aggiunge ancora la presidente – già recepita dall’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, con la rassicurazione che gli obiettivi verranno esplicitati nella nomina ufficiale del direttore generale, da parte del presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, prevista per lunedì 1° agosto”.

Lucia Fontana ha anche espresso unanime gratitudine e riconoscenza, da parte di tutta la Ctss e i sindaci che ne fanno parte, a Giuliana Bensa per l’operato svolto nei mesi in cui ha ricoperto il ruolo di direttore generale ad interim dell’Asl di Piacenza.