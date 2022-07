Fiorenzuola, il Comune acquista un terreno: ipotesi nuova caserma carabinieri

Un’area affacciata sulla Castellana da 4mila e 800 metri quadrati potrebbe diventare in futuro la sede per la costruzione della nuova caserma dei carabinieri di Fiorenzuola. E’ quanto spererebbe in primis il Comune per trattenere il Comando della Compagnia della Val d’Arda nel suo capoluogo. L’area in questione figura in un atto pubblico: il piano delle alienazioni, in cui si fa riferimento all’acquisto da parte del Comune di questo lotto di terra per un importo di circa 190mila euro.

L’attuale caserma sulla via Emilia non è di proprietà né del Demanio né del Comune ed è dal 2014 che si parla della necessità di un suo trasferimento.

Era invece tramontata invece l’ipotesi di realizzare la nuova caserma nella palazzina dell’ex liceo che dal periodo della pandemia ospita delle aule della scuola primaria e che diventerà presto (al piano terra) la sede del Centro per l’Impiego, in accordo con l’Agenzia regionale dell’Emilia Romagna.

Tutti i particolari nei servizi di Donata Meneghelli su Libertà