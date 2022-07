Sparviere ferito a Bobbio trasportato al “pronto soccorso” di Niviano

Uno sparviere, rapace, è precipitato finendo dritto in un cortile privato a Bobbio, ferito. I proprietari della residenza hanno chiamato la Polizia locale, che ha avvertito le guardie ambientali del gruppo Audax Trebiam Custodit e i referenti del centro recupero di animali selvatici Piacenza Wildlife Rescue Center.

Questi ultimi lo hanno trasportato per le cure nel “pronto soccorso” degli animali selvatici a Niviano, dove i veterinari sono ora fiduciosi di poterlo presto liberare ancora a Bobbio dopo le cure e la riabilitazione, come spiegato da Riccardo Rossi.

Il numero da contattare in caso di ritrovamento di animali selvatici feriti è 366.8991187. I volontari si alternano in servizio dalle 5.30 del mattino a mezzanotte. In caso di chiamata notturna scatta la segretaria che indica il cellulare di un reperibile. Se si trova un animale, meglio contattare subito gli esperti, tramite il numero indicato, e attendere loro indicazioni.

Il servizio oggi su Libertà