Steriltom si allarga per lo stoccaggio: “Azzerati 10mila viaggi di camion”

Un’area agricola grande come un campo da calcio, circa 72mila metri quadrati, sta per essere trasformata in un lungo piazzale asfaltato, pronto ad ospitare migliaia di bidoni di polpa di pomodoro. Così, l’azienda Steriltom, a Casaliggio di Gragnano, andrà ad espandersi ancora di più, superando in estensione il piccolo paesino che la ospita. Mercoledì sera il consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica che consentirà la creazione del maxi-piazzale nella zona retrostante lo stabilimento di lavorazione del pomodoro. Un intervento che dovrebbe servire a ridurre parte del viavai di camion dall’azienda, che in questo modo stoccherà “in casa” l’intera produzione della campagna di lavorazione.

L’iter, conforme alle leggi urbanistiche regionali, è partito circa sette mesi fa con la richiesta di Steriltom di realizzare un parcheggio per lo stoccaggio delle merci su un terreno acquistato circa un anno fa. Niente costruzioni, niente ampliamenti produttivi: l’area da 72mila metri quadrati servirà ad ospitare i fusti di prodotto che ora sono dislocati in varie sedi periferiche (Gossolengo, Sarmato, San Nicolò e Gragnano) per mancanza di spazio. In altre parole, tutto quanto sarà prodotto a Casaliggio resterà in loco, pronto per essere spedito o rilavorato. “Si passerà da 10mila viaggi di camion a zero, con 27 tonnellate in meno di anidride carbonica all’anno” – sottolinea l’architetto Gian Paolo Passoni che ha curato la pratica assieme all’ufficio tecnico. “In questo modo, l’azienda risparmia su trasporti e affitti e il vantaggio è anche per la popolazione. L’area non potrà essere utilizzata per ampliare la zona produttiva”.

“È gravissimo che non ci sia stata alcun coinvolgimento dei cittadini per una decisione così importante per il territorio. E chi assicurerà che quell’area, in futuro, non si trasformerà in un sito produttivo?”. Oscilla tra l’amarezza e la rabbia l’ex sindaco di Gragnano Andrea Barocelli alla notizia della conclusione dell’iter urbanistico per l’ampliamento di Steriltom. È una delle voci che si stanno levando contro la nuova espansione, per nulla tranquillizzate dalla bontà delle mitigazioni offerte in cambio alla popolazione.

