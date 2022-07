Tempesta in Val Tidone, conta dei danni: “Raccoglieremo l’80% in meno di uva”

C’è chi parla di “tralci in cui la grandine ha lasciato segni come di fucilate” e altri che dicono che quest’anno “non conviene neppure tirare fuori gli attrezzi per la vendemmia”. Il conto lasciato dalla tempesta di acqua, vento e grandine di martedì notte è salato e ora tra i viticoltori valtidonesi e nel mondo agricolo è partita la conta dei danni. C’è chi, come Davide Valla con azienda a Montecucco di Ziano, dice che quest’anno come minimo raccoglierà “l’80% in meno di uva” dai suoi 5 ettari di vigneto.

Da Montalbo di Ziano Paolo Savini di Coldiretti, titolare di un’azienda agricola con anche agriturismo, ha ancora negli occhi immagini agghiaccianti. “Il vento ha strappato il tetto della casa di mia madre e quella dell’agriturismo. Poi ha sollevato di una ventina di metri e scaraventato a 50 metri di distanza la copertura del tetto del ricovero degli attrezzi. Se succedeva di giorno qui era una strage”.

Martina Lusenti dell’omonima azienda in località Pozzolo di Ziano dice: “Qui abbiamo avuto perdite del 100%”.

Se l’uva piange il pomodoro, causa soprattutto siccità, non sta meglio. Il presidente dei produttori di pomodoro da industria di Confagricoltura Emilia Romagna, Giovanni Lambertini spiega: “Senza acqua si rischia di non raccogliere nulla delle varietà medio-tardive, ma anche per coloro che hanno cominciato a conferire agli stabilimenti di trasformazione i costi di coltivazione sono insostenibili”.

Al capitolo siccità Coldiretti fa sapere: “Con l’Associazione nazionale delle bonifiche, Coldiretti ha elaborato un progetto immediatamente cantierabile per la realizzazione di una rete di bacini di accumulo (veri e propri laghetti) per arrivare a raccogliere il 50% dell’acqua piovana. I laghetti sarebbero realizzati senza cemento, con pietra locale e con le stesse terre di scavo con cui sono stati preparati, per raccogliere la pioggia e utilizzarla in caso di necessità”.