Sicurezza sul lavoro, in sei mesi 238 controlli: 151 le irregolarità rilevate

Nel primo semestre del 2022 sono stati effettuati complessivamente 238 controlli nelle aziende piacentine dei settori agricoltura, edilizia e logistica. Le irregolarità riscontrate dagli enti ispettivi sono state 151. Sono state elevate sanzioni per 240mila euro da parte dell’Ausl, l’Ispettorato del lavoro ha accertato evasione per oltre un milione e trecentomila euro e i carabinieri in 41 aziende hanno individuato nove lavoratori in nero. I controlli sono stati disposti nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro guidato dalla Prefettura.

“Proseguono le attività dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero, istituito nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto in Prefettura il 23 settembre 2020, finalizzate a promuovere – con particolare riferimento al settore dell’agricoltura, dell’edilizia e della logistica – una maggiore cultura della sicurezza, anche con controlli aggiuntivi da parte degli enti ispettivi Itl, Inps, Ausl e Inail oltre quelli già ordinariamente svolti – si legge nella nota della Prefettura -. Nel corso dell’incontro del 29 luglio, sono stati analizzati gli esiti delle attività condotte nel corso del primo semestre dell’anno da parte dell’Itl e dell’Ausl, con particolare riferimento ai settori economici individuati, dopo un lungo e dettagliato lavoro di monitoraggio ed analisi dei dati statistici e delle dinamiche degli incidenti con maggiore gravità.

Di seguito i risultati conseguiti nel periodo 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022:

SETTORE N. CONTROLLI REGOLARI IRREGOLARI IN CORSO NOT. REATO AGRICOLTURA 43 23 16 4 9 EDILIZIA 156 34 117* 5 154 LOGISTICA 39 15 18 6 1

*in ogni cantiere controllato sono presenti mediamente più di due aziende.

Nell’ambito di tale attività, l’Itl ha accertato altresì evasione per l’importo complessivo di 1.374.000 euro e l’Ausl ha irrogato sanzioni per un ammontare di 240.000 euro.

Nel medesimo periodo, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha controllato 41 aziende, individuando nove lavoratori in nero ed elevando sanzioni per 30.000 euro.

Nel corso dell’incontro, tutte le componenti hanno condiviso l’opportunità di promuovere per il prossimo autunno un nuovo ciclo di incontri di informazione e sensibilizzazione delle parti datoriali, cui parteciperanno, oltre ai rappresentati degli enti ispettivi per la parte tecnica, anche referenti delle associazioni di categoria e organizzazioni sindacali”.