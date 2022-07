Bobbio, progetti da 622mila euro per area feste, tennis coperto e campo da padel

Passa all’unanimità in consiglio comunale a Bobbio una variazione di bilancio corposa, da 838mila euro. Tra i progetti (e la necessaria copertura delle spese aumentate di luce e riscaldamento), due andranno a gara a settembre.

Il primo, dal valore di 122mila euro, riguarda un’area interamente dedicata alle feste in Corgnate, che comprenderà bagni pubblici anche per disabili, la nuova sede della Pro loco e uno spazio quindi attrezzato per tutte le iniziative.

Secondo progetto in partenza a settembre, dal valore di 500mila euro: riqualificazione di tutta l’area sportiva, con il nuovo campetto sintetico per gli allenamenti, gli spogliatoi del volley, una struttura coperta per il tennis e – novità – il campo da padel.

Il resoconto intero del consiglio comunale di Elisa Malacalza su Libertà