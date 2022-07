Grave incidente intorno poco dopo le 12 di domenica 31 luglio. Sulla Statale 45 nei pressi di Bobbio un motociclista, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Piacenza in gravi condizioni. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.

