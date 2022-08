Donna urtata da un’auto mentre attraversa la strada: portata all’ospedale

Una donna è stata investita in via Pietro Cella, all’altezza dell’incrocio con via Campesio a Piacenza. E’ accaduto nel pomeriggio del 1 agosto. La 62enne è stata urtata mentre attraversava la strada a piedi da un’auto condotta da una ragazza e ha riportato un trauma cranico. Le condizioni sono serie, ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti.

