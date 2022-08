Situazione critica in Pronto soccorso, ApP: “Sindaco chieda incontro con Ausl”

Accessi al Pronto soccorso di Piacenza in continua crescita, scarsità di risorse e di professionisti. ApP ha presentato una mozione impegnando il sindaco Katia Tarasconi a richiedere un incontro urgente con la direzione generale e sanitaria dell’Ausl di

Piacenza per conoscere e valutare quali iniziative si stanno portando avanti per far fronte all’emergenza. “La situazione è in tendente peggioramento già dal prossimo autunno in quanto sono previste ulteriori uscite di medici senza altrettante assunzioni a bilanciamento; durante le stagioni fredde aumenterà ulteriormente la pressione sul Pronto soccorso a causa dell’incremento delle infezioni respiratorie e dell’inquinamento atmosferico, senza contare il verosimile riacutizzarsi del Covid” – scrivono i consiglieri Stefano Cugini e Luigi Rabuffi.

Mozione Pronto Soccorso