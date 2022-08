Travo: cellulari “senza campo” per tutto il giorno, anche negli uffici pubblici

Per tutta la giornata di oggi, 1 agosto, i cellulari nella zona di Travo non hanno avuto “campo”. Disagi sono stati riscontrati quindi non solo dai cittadini ma anche dagli uffici comunali, che per ricevere anche solo un messaggio si sono dovuti collegare a una rete Wi-fi. Il disservizio, forse causato da un problema alle antenne dopo i temporali dei giorni scorsi, pare riguardare soprattutto gli utenti Tim.

