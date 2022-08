Travo, Ottone e Mezzano: cellulari “senza campo” per cittadini e uffici pubblici

Per tutta la giornata di oggi, 1 agosto, i cellulari nella zona di Travo, Ottone e Mezzano non hanno avuto “campo”. Disagi sono stati riscontrati quindi non solo dai cittadini ma anche dagli uffici comunali, che per ricevere anche solo un messaggio si sono dovuti collegare a una rete Wi-fi. Il disservizio, forse causato da un problema alle antenne dopo i temporali dei giorni scorsi, pare riguardare soprattutto gli utenti Tim. Si trovano nella stessa situazione di disagio, da due giorni, anche i residenti di Gobbi di Mezzano Scotti. Segnalazioni arrivano anche da Ottone.

