Addio a Antonio Marchesi, patron della concessionaria Programma auto

E’ morto, all’età di 83 anni, Antonio Marchesi, il “patron” della concessionaria ProgrammAuto. Malato da qualche tempo, è stata una figura molto conosciuta nel suo paese natale di Rivergaro ma anche in città.

Marchesi – nato nel 1939 e cresciuto a Rivergaro e sposato con Rita, dalla quale ha avuto i figli Stefano e Mariagrazia – aveva iniziato da ragazzo a fare il meccanico di biciclette in un negozio di via Genova, a Rivergaro. Poi, negli anni del dopoguerra, aveva iniziato a mettere mano a Vespe e motorini fino al grande salto: grazie alle sue doti commerciali, negli anni Sessanta diventò venditore di auto Fiat per la ditta Lenti e Gennari di Piacenza.

Di recente, la brutta notizia di una malattia, che lo ha portato a poco a poco a spegnersi. “E anche in questi giorni – aggiunge il genero Piergiorgio – ha continuato a pensare alla sua famiglia e alla sua azienda, perché tutti potessero essere soddisfatti e felici anche dopo di lui”.