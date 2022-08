Vespa Tour: in 70 alla scoperta delle meraviglie della Val Trebbia

Sono stati circa 70 i vespisti piacentini ma anche lombardi, che hanno partecipato al Vespa Tour Val Trebbia, gita sociale organizzata dal Club piacentino. Grazie alla collaborazione del Comune di Travo e del sindaco Ludovico Albasi, presente per un saluto, i vespisti hanno fatto tappa in paese allestendo un’esposizione in piazza Trento prima di ripartire in direzione Donceto e Perino fino a Mezzano Scotti.

Pranzo con prodotti tipici e, prima di ripartire, un tuffo nella piscina di Perino. Grande soddisfazione per tutto lo staff del Vespa Club Piacenza, guidato dal 1994 dal presidente Riccardo Gianelli, e costituito in città nel 1949.

“Il nostro Vespa Club è come una grande famiglia – osserva -: ci si conosce per condividere la passione per la Vespa, ma nel corso degli anni si stringono amicizie e legami indissolubili; è sempre tanta la voglia di vedersi e di stare insieme per un giro in Vespa che ci da gioia e spensieratezza”. Su Facebook, Instagram e www.vespaclubpiacenza.com tutte le attività dell’associazione.