Cattaragna di Ferriere: inaugurato il campo da calcio e pallavolo

Il circolo Anspi “Amici di Cattaragna” ha ripreso la tradizionale sagra di Sant’Anna che ha avuto la gradita visita del vescovo della diocesi di Piacenza, monsignore Adriano Cevolotto. Il vescovo ha celebrato la messa e si è fermato a cenare nel borgo dell’Alta Val d’Aveto, accompagnato dal responsabile dell’Anspi provinciale, don Fabio Galli, ed accolto dai componenti dell’Anspi di Cattaragna, con il suo presidente Piergiorgio Cervini, e dal consigliere comunale di Ferriere, Fabio Casella.

Proprio Cervini ha mostrato a monsignore Cevolotto il risultato delle attività di questi ultimi anni, come la realizzazione della pista autorizzata di atterraggio per l’elisoccorso, la sistemazione della struttura di accoglienza dell’Anspi, e il campo polivalente da calcetto e pallavolo inaugurato proprio qualche giorno fa alla presenza del sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi.

Anche questo è frutto delle iniziative del circolo Anspi e il contributo di tante persone. Il ricavato delle feste e delle marce, che sono le iniziative maggiori che l’Anspi organizza in estate, è stato dedicato alla creazione del campetto che servirà da punto di ritrovo per i più giovani, dando loro un punto di aggregazione, di gioco e un motivo per tornare in quei posti anche negli anni a venire. Grandissima la partecipazione alla festa che è proseguita con la musica live. Prossima iniziativa è in calendario sabato 13 agosto con la nona “Festa sotto le stelle di…pinte” con cena dalle 19.30 e musica con Five For Rent e a seguire Dj Vaccari.