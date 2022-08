Vigolzone festeggia i 100 anni di Luisa Carini. Legge i giornali e segue la Royal family

Vigolzone è in festa per i 100 anni della compaesana Luisa Carini, nativa della località Pattona di Ponte dell’Olio e vigolzonese da circa 70 anni. Il 31 luglio ha tagliato il traguardo del secolo e la sua famiglia le ha riservato un bel pomeriggio di festa cui hanno partecipato tutti i parenti ed amici, ma anche le operatrici della casa di cura Balderacchi di Ponte dell’Olio dove ha trascorso sette anni e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Vigolzone.

Il sindaco Gianluca Argellati e l’assessore a servizi sociali e sanità Lucia Serena l’hanno raggiunta proprio domenica 31 luglio nella casa di Vigolzone per omaggiarla di un mazzo di fiori ed una targa a ricordo esprimendole affetto ed ammirazione. Luisa, che si è sposata a 27 anni con Armando Gabbiani, già scomparso nel 1998, ha avuto due figlie, Maura (con cui vive) e Alba. Nella sua vita si è sempre occupata di accudire ammalati ed anziani, della cura della casa e della preparazione di pasta fresca e pane, anche per gli sfollati in tempo di guerra. Ha superato anche il Covid. Oggi trascorre le sue giornate in tranquillità. Uno dei suoi passatempi è quello di leggere i giornali che la tengono aggiornata sulla vita della regina Elisabetta II, quasi sua coetanea, a cui riserva rimproveri e suggerimenti, come si fa con un’amica.