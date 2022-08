“Ramo penzolante da tre settimane in zona stadio. Nessuno interviene”

“La foto è eloquente”. Inizia così il piacentino Ottavio Torresendi mentre mostra la foto di un grosso ramo che penzola pericolosamente da un albero. Siamo in zona stadio, per la precisione in via Silva all’incrocio con via Sbolli: Torresendi abita lì vicino, quel ramo penzolante lo vede ormai da qualche settimana. “Diciamo che sono quasi tre – spiega – ho provato a chiamare l’ufficio del verde del Comune che si occupa delle segnalazioni, ma per ben due volte non mi ha risposto nessuno: solo una segreteria”.

Da qui l’idea del piacentino di andare vicino all’albero e, cellulare alla mano, scattare una “bella” fotografia che documenta il ramo penzolante dall’albero, postarla sulla sua pagina facebook e inviarla poi anche alla redazione del nostro quotidiano: “A due passi un asilo nido ora per fortuna chiuso – scrive Torresendi – poi non usiamo la parola “disgrazia” quando bastava la parola “motosega”. Questa è la terza settimana che è così e spero sia l’ultima”.