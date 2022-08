Servono 47mila euro per il tetto della chiesa di Cogno San Savino: raccolta fondi

Si pensa all’inverno a Cogno San Savino, nel comune di Farini, dove sono in corso i lavori per la ristrutturazione del tetto della chiesa che da anni registra infiltrazioni d’acqua che hanno causato problemi anche all’interno della struttura, al soffitto e all’intonaco.

Con l’approvazione del consiglio pastorale e della comunità, coinvolta dal parroco nella decisione, la ditta Degani ha avuto l’incarico di effettuare l’intervento che avrà un costo di quasi 47mila euro iva compresa. Per questo è stata lanciata una raccolta fondi tra la comunità – con la distribuzione di buste casa per casa – per non far pesare tutto il costo sulla disponibilità economica della parrocchia. Le offerte libere potranno essere consegnate al parroco don Luciano Tiengo o in canonica in buste anonime.

100 sono i residenti del bellissimo borgo farinese arroccato a 830 metri sul livello del mare che tengono sempre molto al proprio paese e alla chiesa, la cui parte più antica risale al 1200. Il campanile, invece, è ancora più antico, datato all’anno mille. I primi ricordi documentari della parrocchia di San Savino sono molto remoti. Un documento del 1191, pubblicato dallo storico Campi, attesta la lite tra l’arciprete di Centenaro e l’abate del monastero di San Savino di Piacenza, in merito alla giurisdizione della parrocchia di Cogno che da tempo dipendeva da quell’antico monastero. La parrocchia di San Savino è stata anche nei verbali delle visite apostoliche di mons. Castelli (1579), mons. Zandemaria (1659) e mons. Scalabrini (1889).

