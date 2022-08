Bardi, 70enne di Bettola esce di strada e precipita in un dirupo

Grave incidente all’alba di questa mattina nel comune di Bardi, al confine tra le province di Parma e Piacenza. Un 70enne di Bettola alla guida di un’auto, per cause da chiarire, è uscito di strada ed è precipitato in un dirupo precipitando per cinque metri. Il ferito è stato condotto in condizioni serie all’ospedale di Parma dall’elisoccorso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Borgotaro.

