Cassolo da una settimana senza Internet e telefono. “Danno per assenza del Pos”

Il primo agosto già qualcuno aveva segnalato il disagio, l’impossibilità di telefonare, di collegarsi a Internet. Telefoni muti a Travo, a Mezzano, fino a Ottone, a macchia di leopardo. Colpa del temporale tropicale degli ultimi giorni di luglio. Ma ieri la linea mancava ancora a Cassolo di Bobbio, comportando quindi intanto un danno anche economico, “Perché non funziona il Pos ad esempio della pizzeria, non è giusto, ci sono persone che vogliono pagare con il bancomat”, viene spiegato. “Da domenica la linea Tim va e viene, ieri ad esempio è saltata tutto il giorno, per le attività commerciali è un disagio. Speriamo si riesca a intervenire in qualche modo”.

