Filippazzi, inaugurato il cippo degli alpini nel 150esimo dalla fondazione

Gesti di fede, di devozione, di gratitudine. A Filippazzi ogni anno, nella festa della Madonna di Fatima, viene compiuto un gesto che lega la fede alle opere e alla vita quotidiana. Anche ieri la parrocchia ha voluto affidare a Maria tutto il popolo di Dio nelle intenzioni di preghiera e ricordare in modo particolare i sacerdoti che sono stati guida, come i fratelli don Giovanni, don Mario (fratelli gemelli scomparsi nel 2020 a causa del Covid) e don Giuseppe Boselli (di cui proprio quest’anno si celebrano i 100 anni dalla nascita, morto in un incidente stradale nel 1957), e tutti gli alpini, quelli che nn ci sono più e quelli che ancora ogni giorno si spendono per gli altri, gratuitamente, un modo esemplare di mettersi al servizio dell’altro, dei fratelli, della comunità.

Per questo è stato inaugurato proprio ieri il cippo dedicato a tutti gli alpini per celebrare il 150esimo di fondazione del Corpo e il 100esimo anniversario della costituzione della Sezione Ana di Piacenza, rappresentata dal presidente Roberto Lupi e dai componenti il Consiglio direttivo. Un cappello con la penna nera, il tricolore, la preghiera dell’alpino, così si compone il cippo progettato da Stefano Villaggi e Francesca Bonomini, realizzato da metalmeccanica El.ma srl dei Casoni di Gariga per volontà della famiglia Boselli e la collaborazione di tanti, come segno di gratitudine agli alpini per la loro costante e sicura presenza.

E sono stati proprio gli alpini, quelli di Perino, capitanati dal capogruppo Luciano Mazzari, come ogni anno, a portare in processione la statua della Madonna di Fatima dalla Cappella del Voto di Filippazzi “perché veda le necessità materiali e spirituali espresse e inespresse” e a scortarla durante la celebrazione del rosario, guidato da don Michele Malinverni, e della messa presieduta da mons. Giuseppe Basini, nominato pochi giorni fa vicario generale della diocesi di Piacenza Bobbio.