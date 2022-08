Prima campanella senza obbligo di mascherina per i 35mila scolari piacentini

Prima campanella del 15 settembre senza l’obbligo di mascherina. Per i circa 35mila studenti piacentini (ma i piccoli delle materne ne erano già esentati) sarà la principale novità della scuola post pandemia. Soprattutto per i più giovani, gli scolari della primaria, che arrivano (come tutti gli altri) da quasi 3 anni di mascherine al banco. Il Miur ha tracciato le linee guida della riapertura. Un piano che, almeno per la gran parte, costituisce il primo vero ritorno alla normalità , con la cancellazione dell’obbligo di mascherine, lasciando tuttavia aperta la porta a un piano B. Un piano d’emergenza qualora i contagi dovesse riprendere quota, e che prevede tra l’altro la reintroduzione del metro di distanziamento e il ricorso alle chirurgiche o alle Ffp2. Toccata con mano la scarsa (per i costi) adesione all’adozione di impianti di aerazione, si continuerà a garantire il ricambio dell’aria nel più tradizionale dei modi, le finestre aperte.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’