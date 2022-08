Bicicletta travolta da un’auto: donna muore a Cortemaggiore

Tragedia nel pomeriggio di martedì 9 agosto a Cortemaggiore. Per cause da chiarire, una donna in sella a una bicicletta è stata investita da un’automobile in via Galluzzi. Sul posto sono accorsi i soccorritori inviati dal 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Nelle vicinanze era atterrato anche l’elisoccorso. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale, sul posto anche i carabinieri.

