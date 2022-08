Da un mese nei negozi scarseggia l’acqua frizzante. Manca l’anidride carbonica

È l’oro blu. Mai definizione dell’acqua è stata più azzeccata ora con alimentari, supermercati, pubblici esercizi e distributori rimasti senza bollicine. Accade da un mese, ma diversamente da quella agricola, la siccità commerciale è causata dall’assenza di anidride carbonica. I costi di produzione industriale e di estrazione naturale della materia prima sono schizzati alle stelle a causa dei rincari energetici e questo mette in sofferenza anche il mercato al dettaglio e la grande distribuzione. Parafrasando una vecchia pubblicità, no CO2, no bollicine: né sugli scaffali dei supermercati che in queste settimane appaiono drammaticamente a secco, né nei piccoli negozi alimentari. Ma anche i distributori patiscono l’arsura che di fatto si ripercuote poi su ristoranti e pubblici esercizi.

I dettagli nell’articolo di Elisabetta Paraboschi su Libertà