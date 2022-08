Karting: Ckc Racing di Castelvetro torna alla vittoria con Davide Gherardi

Nella settima gara della Rok Cup Italia, disputatasi sul Circuito Internazionale Settelaghikart, è Davide Gherardi a rimettere sul gradino del podio più alto il nome del Team di Castelvetro Piacentino. Le ultime due gare, con Gherardi terzo a Lonato e Pedrola secondo a Franciacorta annunciavano un successo imminente. Conquistata la prima fila in qualifica, Gherardi, con una partenza strepitosa, prende subito il comando della gara e martella un passo irresistibile per gli avversari, conducendo la gara in maniera autorevole ed ottenendo una vittoria incontrastata. La sfida raccolta all’inizio del 2022 di partecipare alla Rok Cup si è rivelata vincente. Prima della pausa estiva i Kart di CKC Racing dimostrano di essere i più forti del Campionato, frutto di un attento sviluppo e messa a punto del motorista Gherard Racing e dalla pluriennale esperienza dello Staff CKC nel mondo del Karting Nazionale ed Internazionale.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà