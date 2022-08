Fiorenzuola, pronto il progetto da un milione di euro per il campo 2

Nell’ambito del fondo “Sport e periferie 2022”, l’amministrazione comunale di Fiorenzuola ha presentato il progetto di riqualificazione del campo da calcio “2”, situato all’interno del centro sportivo a nord della città. Un’operazione che – in caso la domanda venisse approvata – porterebbe al rifacimento della tribuna e della pista di atletica interne all’impianto, per un costo complessivo di poco più di un milione e mezzo di euro, di cui il 55,5% finanziato dallo stesso Comune.

Il fondo “Sport e periferie 2022”, istituito dal dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, è destinato al finanziamento di progetti su impianti sportivi e rivolti, in particolare, alla realizzazione e rigenerazione di strutture per l’attività agonistica, e al completamento e adeguamento di impianti esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale. Il finanziamento complessivo per la realizzazione dei progetti presentati su scala nazionale è di 50 milioni di euro.

Nel progetto – redatto dai tecnici comunali Luigi Galantin e Linda Gobbi – è previsto il completo rifacimento della tribuna dell’impianto, che verrà demolita e ricostruita anche per permettere una differente e più ampia distribuzione dei locali ospitanti magazzini e spogliatoi di atleti e arbitri: a differenza di quella odierna, la nuova tribuna sarà inoltre dotata di copertura. La pista d’atletica verrà completamente rifatta in manto sintetico, elastico e drenante, omologabile dalla Fidal e con spessore totale di tredici millimetri, come prescritto dall’ultima circolare tecnica federale per la realizzazione degli impianti sportivi di atletica leggera.