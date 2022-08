Rottofreno, un gioco nuovo danneggiato in meno di 24 ore. Appello del sindaco

Vandali in azione a Rottofreno. A segnalarlo è il sindaco Paola Galvani che in un post pubblicato su Facebook ha espresso turbamento per quanto accaduto al parco di via Tobagi. Un gioco appena installato è stato danneggiato. “Se qualcuno ha visto il responsabile, lo denunci. Oppure se chi ha compiuto il brutto gesto se ne fosse pentito lo invito a venire da me e chiedere scusa alla comunità” scrive Galvani.

