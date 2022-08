Si avvicina alla casa della ex nonostante il divieto: 35enne in manette

E’ stato arrestato in Val d’Arda il trentacinquenne parmigiano che durante il mese di luglio si era reso protagonista di diversi episodi di violenza, ma non solo, a Piacenza e provincia.

Il parmigiano avrebbe mangiato e bevuto senza pagare in diversi locali pubblici e colpito a ceffoni alcuni avventori di un bar in città. Al termine di uno di questi episodi è stato rincorso dagli agenti della polizia locale lungo via Taverna. Una volta rintracciato dalle forze dell’ordine è stato sottoposta a daspo urbano per la serie di intemperanze di cui si è macchiato.

Inoltre, il trentacinquenne aveva a carico una misura restrittiva di divieto di avvicinamento alla casa della ex moglie per presunti episodi di maltrattamenti. Lui però si è presentato nei pressi dell’abitazione nonostante i divieti e per questo il giudice ha disposto l’arresto. Attualmente si trova nella casa circondariale delle Novate.