“Il mio Ferragosto sulla via Francigena”: la pellegrina Olga attraversa Piacenza

In una Piacenza semideserta nel giorno di Ferragosto, tra le saracinesche abbassate e il clima torrido, c’è chi cammina per chilometri sulla spinta della propria interiorità. E’ Olga Prokopchuk, pellegrina proveniente da Minsk in Bielorussia, che stamattina ha attraversato il centro storico della nostra città con un enorme zaino in spalla, il sorriso stampato in volto e il “passaporto” con i timbri nelle varie località del cammino. “Sono diretta sulla via Francigena“, ha raccontato la donna, tra gli sguardi incuriositi dei pochi cittadini presenti.

