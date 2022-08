Ruba alcolici in un centro commerciale: pregiudicato straniero in arresto

Arrestato per tentato furto in flagranza di reato. Stamattina gli agenti della polizia hanno fermato un cittadino straniero pluripregiudicato intento a rubare diversi alcolici in un centro commerciale di Piacenza. L’uomo è stato notato dal personale del negozio. Ora si trova in una cella di sicurezza della questura, dove resterà fino al processo per direttissima di domani.

