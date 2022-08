Inflazione, Piacenza tra le più care per i ristoranti. Ma gli alberghi costano meno

Fra le prime venti città d’Italia nella classifica dei servizi di ristorazione più rincarati in un anno. Ma fra le ultime dieci per aumenti di prezzo nelle strutture di alloggio. A Piacenza, secondo lo studio dell’Unione nazionale consumatori, si spende poco per dormire ma si paga qualcosa di più per cenare in un ristorante. La classifica completa delle città è stata fatta elaborando gli ultimi dati Istat relativi al mese di luglio.

Nell’elenco delle 80 città con i maggiori rincari per servizi di alloggio Piacenza si pone in una virtuosissima posizione (+0,6%): è infatti settantacinquesima. Meno care solo Benevento, Avellino, Massa Carrara, Reggio Emilia e Vercelli. Alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù a luglio costano in media nazionale il 12,7% in più rispetto allo scorso anno.

Nei servizi di ristorazione Piacenza si pone al 17esimo posto della classifica (+6,2%) delle 80 città dove i prezzi hanno il segno più. Per ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria, a fronte di un’inflazione annua pari per l’Italia al 4,8%, è Verona a guidare la classifica con ristoranti che rincarano rispetto a luglio 2021 dell’8,8%.

Allargando l’osservatorio la media dei prezzi a Piacenza ha fatto un balzo del 7,9% in più rispetto all’anno scorso. Addirittura superiore al trend nazionale (+6,8%).

