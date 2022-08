Pubblica Val tidone Val Luretta in lutto. Addio al volontario Christian Gallardo

“Ci ha lasciato una persona di rara bellezza d’animo”. I volontari della Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta sono in lutto per la perdita di un volontario, Christian Gallardo, che per ben dieci anni ha speso le sue energie all’interno dell’associazione e nella cura del prossimo.

La scomparsa improvvisa del volontario dal sorriso dolce, all’età di soli 39 anni, ha lasciato un grande vuoto nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Oltre al servizio in Pubblica Gallardo lavorava come operatore socio sanitario in strutture per anziani. Si può dire quindi che la sua vita sia stata spesa tutta a favore del prossimo.

Solo tre anni fa i volontari della Pubblica avevano pianto un’altra giovane volontaria, Nichol, scomparsa anche lei improvvisamente. «Come Christian – ricordano i volontari – anche Nichol era di origine equadorenia ed era una persona affidabile, solare. In questi momenti ci stringiamo alle due famiglie che stanno soffrendo”.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’ ONLINE E IN EDICOLA