Non dà notizie di sé da due giorni, anziano trovato riverso sul pavimento

Un anziano che non aveva dato più notizie di sé da quasi 48 ore è stato salvato grazie ad una chiamata di soccorso arrivata ieri sera al 112. E’ accaduto in via Carolfi a San Giorgio. L’uomo, colto da malore, era riverso a terra e non poteva neppure rispondere alle chiamate telefoniche. Sul posto con i carabinieri sono accorsi i vigili del fuoco e il 118. I pompieri hanno forzato la porta di casa dell’anziano che è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale dove si è poi ripreso.

