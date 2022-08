Violenza sessuale in centro all’alba. Bloccato un uomo dalla polizia

A Piacenza un inquietante atto di violenza che non ha avuto epilogo ancor più grave soltanto grazie all’intervento di un cittadino che ha allertato le forze dell’ordine, intervenute in maniera tempestiva. È accaduto domenica 21 agosto intorno alle 6 del mattino in via Scalabrini: un uomo originario della Nuova Guinea, un richiedente asilo, ha compiuto atti di violenza sessuali verso una donna di nazionalita ucraina. La scena non è sfuggita a un residente che ha lanciato l’allarme: sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato il richiedente asilo prima di condurlo in questura dove si trova in stato di arresto.

