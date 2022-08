Fermato dai carabinieri con 7 dosi di cocaina in auto. “Sono per il mio compleanno”

“La cocaina l’avevo comprata per festeggiare il mio compleanno” la risposta di un giovane egiziano al giudice che gli contestava il possesso di droga. Quando è stato fermato infatti era proprio il giorno del suo compleanno. Niente festeggiamenti per lui: cocaina requisita e notte passata in caserma.

Il controllo – accaduto nella notte fra sabato e domenica – costato l’arresto all’egiziano è avvenuto intorno alle 3.00 sulla statale 45 nel Comune di Gossolengo. I carabinieri stavano effettuando normali controlli quando hanno intimato l’alt a un fuoristrada in arrivo. A bordo vi erano un ventiseienne egiziano e la sua fidanzata. A lui i carabinieri hanno trovato un ovetto di plastica contenente due grammi e mezzo di cocaina suddivisi in 7 dosi.

Dal momento che la droga era suddivisa in dosi e pronta alla vendita e che il fermato aveva precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri davanti al giudice ha ammesso il possesso di droga e di un coltello a serramanico. “La droga era la mia l’avevo comprata per festeggiare il compleanno”. E il coltello?” ha chiesto il giudice: “Era per tagliare la torta del mio compleanno” ha riposto l’accusato. Il giudice ha quindi convalidato l’arresto dei carabinieri e rimesso in libertà il ragazzo rinviando il processo alla fine di agosto.