“Rischioso per i pedoni passare in via Santo Stefano”. La colpa è del cantiere

Uscire di casa è un rischio in via Santo Stefano. Almeno nella parte della strada che, a causa di un cantiere, da quasi un mese è stata ristretta. Così ristretta da obbligare le auto che passano a salire sul piccolo marciapiede, mettendo così in pericolo sia i pedoni che gli abitanti le cui porte di casa si affacciano direttamente in strada.

A farsi portavoce del problema, con una interrogazione presentata al consiglio comunale e alla sindaca, è il consigliere comunale della lista civica “Patrizia Barbieri Sindaco” Massimo Trespidi: è lui a evidenziare come “i lavori per l’installazione di una gru sulla sede stradale hanno comportato un restringimento della carreggiata che attualmente misura, nel punto più stretto, 210 centimetri”. Ed è sempre lui a chiedersi “se ciò sia compatibile con un normale traffico veicolare”.

