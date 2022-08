Vittima dello stupro: “Sono disperata perché riconosciuta nel video”

“Sono disperata, sono stata riconosciuta per colpa di quelle immagini”. Sono le parole che la donna ucraina di 55 anni, aggredita in via Scalabrini a Piacenza, all’alba di domenica 21 agosto avrebbe detto ieri agli inquirenti che l’hanno sentita per ricostruire l’accaduto. Lo riporta l’agenzia AGI. La donna vive e lavora in Italia dal 2018. Il filmato della violenza per la quale è stato arrestato un 27enne richiedente asilo della Nuova Guinea, interrogato stamattina (ha negato i fatti), è stato realizzato da un residente che ha chiamato i soccorsi. Il video ha fatto il giro della rete e, sulla diffusione delle immagini, ha aperto un’istruttoria anche il Garante della privacy. La Procura di Piacenza indaga a carico di ignoti sulla diffusione del filmato. Il reato ipotizzato è “diffusione senza consenso di materiale riproducente atti sessuali”.

