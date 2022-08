Cisterna in fiamme tra Caorso e Castelvetro in A21: due morti. Autostrada chiusa

Sarebbero almeno due le vittime del tremendo incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi in autostrada A21 tra Caorso e Castelvetro, in direzione Cremona.

La cisterna di uno dei camion che si sono scontrati, piena di bitume, ha preso fuoco, con la colonna di fumo visibile da chilometri.

Sul posto sono subito intervenute due squadre di vigili del fuoco di Piacenza e Fiorenzuola per domare il rogo, mentre i mezzi del 118 hanno soccorso i feriti. Per due di loro, però, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche la Polizia stradale, autostrada chiusa in entrambe le direzioni.

