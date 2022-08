Frontale tra due auto sulla Statale 45 a Rivergaro: tre feriti e disagi alla circolazione

E’ di tre feriti, di cui uno in condizioni serie, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Rivergaro. Due auto, all’incrocio tra via Trebbia e la Statale 45, si sono scontrate frontalmente per poi finire contro i guardrail. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Subito è scattata la macchina dei soccorsi, con due ambulanze della Pubblica Assistenza Val Nure da Rivergaro e della Pubblica Assistenza di Travo giunte sul posto. I feriti sono stati condotti all’ospedale di Piacenza. Sul posto la polizia locale per gestire il traffico. Pesanti i disagi alla circolazione.

