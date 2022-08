Alseno, assiste a uno scippo e insegue i ladri in auto: testimone sventa il furto

E’ anche grazie all’intervento di un testimone se un gruppo di malviventi non è riuscito nel proprio intento: fuggire con una borsetta rubata. L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 12 nel parcheggio di un supermercato di Alseno. Una donna, dopo aver fatto spesa, era intenta a riporre il carrello lasciando la propria borsa incustodita sul sedile del passeggero. In quel momento un uomo si è avvicinato e con destrezza ha afferrato al borsetta per poi scappare. La donna ha provato a inseguirlo ma è caduta a terra: le sue grida hanno attirato l’attenzione degli avventori del bar del supermercato. Questi ultimi, mentre il ladro fuggiva a bordo di un veicolo con a bordo altri tre complici, hanno provato ad inseguirli. Uno di loro si è messo alla guida della propria auto per fermare i malviventi. L’inseguimento è proseguito per alcuni chilometri finché i ladri, in prossimità della rotonda della caserma dei vigili del fuoco di Fiorenzuola, hanno lanciato la borsetta dal finestrino. Il testimone l’ha quindi recuperata, riportandola alla legittima proprietaria rimasta al parcheggio del supermercato in stato di shock. Sul posto sono giunti nel frattempo i carabinieri di Lugagnano e la Pubblica Assistenza. Gli uomini dell’Arma hanno ascoltato la vittima, che è stata medicata dal 118: nonostante il grande spavento è in buone condizioni.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei quattro malviventi.