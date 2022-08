Papa Francesco si è espresso: il 9 ottobre Monsignore Scalabrini sarà Santo

E’ arrivata la data ufficiale. Domenica nove ottobre Monsignore Giovanni Battista Scalabrini sarà Santo. Il giorno della canonizzazione del vescovo di Piacenza è stato annunciato oggi pomeriggio direttamente da Papa Francesco nel corso del nono Concistoro del suo Pontificato.

Scalabrini, originario di Como venne proclamato vescovo di Piacenza all’età di 36 anni e guidò la Diocesi dal 1876 al 1905. Del ministero pastorale di Scalabrini si ricorda in particolare lo sviluppo del catechismo e l’aiuto alle centinaia di emigrati che a fine 800 partivano in direzione Stati uniti e Paesi dell’America del sud.

Proprio dalla volontà di sostenere gli emigrati italiani all’estero, Scalabrini fondò prima i Missionari di San Carlo e poi le Missionarie insieme ai fratelli Marchetti, padre Giuseppe e madre Assunta. Nel 1961 poi nacquero le Missionarie Secolari Scalabriniane.

Monsignore Scalabrini rivestì anche un importante ruolo per il superamento del “non expedit” con l’intento di favorire l’impegno dei cattolici in campo politico e sociale. Scalabrini ha lasciato un segno indelebile: oggi nel suo nome sono oltre 600 i missionari scalabriniani in giro per il mondo a servizio dei migranti e dei più deboli.

L’attuale vescovo di Piacenza, monsignore Adriano Cevolotto aveva commentato entusiasta il primo annuncio della futura canonizzazione di Scalabrini: “È una gioia – le sue parole – che condividiamo con tutta la nostra Chiesa e le congregazioni scalabriniane”.