Quattro villeggianti finiscono con l’auto nella scarpata: estratti dai vigili del fuoco

Due uomini e due donne sono rimasti feriti in un incidente che si è verificato intorno alle 21 di ieri, 27 agosto, nei pressi di Tassara, lungo la Provinciale per Stadera, nel comune di Alta Val Tidone. Si tratta di villeggianti milanesi che viaggiavano su una Passat. L’auto è uscita di strada ed è finita in una scarpata. Sono stati portati all’ospedale dal 118. Nessuno di loro è grave. Sul posto i vigili del fuoco di Castel San Giovanni.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà