A Pianello la “Festa del cotechino” ha fatto il pieno di visitatori

È la 56esima edizione della Festa del Cotechino che ha preso possesso ieri, 27 agosto, di Pianello Val Tidone tornando a pieno regime e richiamando molti visitatori fra stand gastronomici e bancarelle. E il paese non ha alcuna intenzione di fermarsi dal momento che già mercoledì 31 è in programma la Grande Fiera d’Agosto, erede delle grandi fiere agricole che in passato attiravano persone da tutta la provincia, che richiamerà 150 espositori. Torniamo però a ieri, quando nel grande tendone allestito in Piazza Mercato a lato degli stand della Pro Loco, organizzatrice dell’appuntamento, già dalle 7.30 si sono radunate alcune persone in attesa dell’apertura e soprattutto di un bicchiere di vino e dell’immancabile cotechino, che è bene precisarlo, ha tutta una sua specificità che lo differenzia, ad esempio, da quello modenese. Quello di Pianello è infatti “corto”, dal peso di un etto. “È il cotechino piccolo di Pianello – spiega Luciano Veneziani, presidente della Pro Loco – e riscontra sempre un grande successo rientrando nella nostra tradizione culinaria”.

