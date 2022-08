Sbaracco, domenica 4 settembre torna la giornata di shopping in centro

E’ in programma domenica 4 settembre a Piacenza la nuova edizione dello Sbaracco. La giornata di shopping nel centro della città si svolgerà dalle 8.00 alle 20.30.

La giunta comunale ha deliberato la collaborazione con Unione commercianti per la realizzazione della manifestazione che, al termine dei saldi di fine stagione, porta in città migliaia di visitatori per approfittare di prezzi particolarmente vantaggiosi.

Mercoledì 31 agosto, l’assessore al Commercio, Simone Fornasari e i rappresentanti delle associazioni che compongono la Cabina di regia del commercio cittadino, unitamente al Comitato “Vita in centro a Piacenza”, presenteranno i dettagli dell’evento.

Un altro appuntamento molto atteso è il Mercato europeo, le bancarelle provenienti dall’Italia e dall’Europa torneranno a Piacenza da venerdì 16 a domenica 18 settembre sul Pubblico Passeggio.