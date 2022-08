Asili nido: 35 posti in più, via libera in giunta. E da giovedì addio alle “bolle”

Da 451 a 486 posti disponibili negli asili nido di Piacenza. Dopo la pausa estiva, giovedì mattina le strutture educative da zero a tre anni riaprono con un’importante novità per le famiglie: “Il servizio viene potenziato”, spiega l’assessore alle politiche per l’infanzia Nicoletta Corvi. Il tassello fondamentale verso questo “traguardo”- come lo definisce lei – è stato concretizzato oggi in giunta con l’approvazione di una delibera che “impegna 165mila euro per garantire l’incremento dei posti”. Nel dettaglio, l’amministrazione fa sapere che le strutture per l’infanzia possono accogliere 35 piccoli in più rispetto al passato, “da 305 a 325 nei nidi a gestione comunale e da 146 a 161 in quelli convenzionati con i privati”

“Lo stanziamento di 165mila euro, che sarà eventualmente recuperato attraverso un prossimo bando regionale – prosegue l’assessore -, permette di coprire l’aumento dei posti convenzionati con i privati, oltre all’aggiunta di qualche educatore. Come promesso, l’amministrazione comunale dà una risposta concreta fin da subito per assicurare il servizio alla quasi totalità dei nuclei e per ridurre le liste d’attesa”.

Adesso ci sono “498 domande di iscrizione e 486 posti liberi. A fronte di eventuali ritiri, insomma, l’auspicio è di riuscire ad accogliere tutti. Si registra, tra l’altro, un riavvicinamento alle strutture per la prima infanzia – evidenzia Corvi – dopo il calo dell’affluenza ai nidi nel periodo di Coronavirus. Potenziare il servizio 0-3 anni significa sostenere le donne nella cura dei figli e, quindi, nella loro ricerca occupazionale”.

C’è un’altra novità: addio alle “bolle”. I bambini non saranno più divisi in gruppi isolati. Una certa attenzione va comunque mantenuta, “ma è giusto riaprire i nidi a pieno regime, incentivando il ritorno alla socialità dei piccoli”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: