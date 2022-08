Bettola, torna il rito della discesa della Madonna: segno di vicinanza alla popolazione

Si è perpetuato ancora una volta a Bettola il rito della discesa, il momento che apre il mese mariano dedicato alla Beata Vergine della Quercia che apparì ad una pastorella sul sacro colle (allora San Giovanni) nel 1496. Ogni anno la statua della Madonna lascia la sua nicchia per scendere tra la gente, dal suo trono sull’altare maggiore scende al presbiterio, dove rimane per tutto il mese di settembre, come segno di vicinanza a tutti e a ciascuno. Domenica 28 agosto tanti fedeli hanno partecipato al tradizionale rito, ricevendo le parole del parroco don Angelo Sesenna – e di Papa Francesco – ad essere umili e a compiere le proprie opere con mitezza, mettendo a frutto le proprie capacità a servizio degli altri. L’evento religioso è stato anticipato, sabato sera, dal concerto delle fontane luminose che hanno danzato al ritmo della musica per uno spettacolo legato ai simboli cristiani dell’acqua vivificatrice e della luce rischiaratrice. Fino a sabato 3 settembre tutte le sere alle 20.30 sarà recitato il rosario in santuario in preparazione alla festa patronale, domenica 4 settembre, quando alle 16.30 sarà celebrata la messa cui seguirà la processione lungo tutta piazza Colombo cui partecipano tradizionalmente anche i rappresentanti dei comuni di Valnure.

