Tentato furto in casa con il trucco del nastro adesivo: patteggiati 9 mesi

I due ladri arrestati dalla polizia a fine luglio in via Emmanueli, a Piacenza, per un tentato furto in appartamento hanno patteggiato ieri, 29 agosto, in tribunale 9 mesi di pena. Al termine dell’udienza sono stati rimessi in libertà con le misure restrittive disposte dal giudice di obbligo di firma a Firenze dove hanno domicilio e divieto di dimora a Piacenza dove non potranno tornare, in caso contrario saranno penalmente denunciati. I due con il trucco del nastro adesivo e del filo sulla porta d’ingresso di un appartamento avevano cominciato a scassinare quando erano stati sorpresi dalla polizia e arrestati grazie alla segnalazione di una vicina di casa. Il trucco del nastro adesivo e del filo serviva per essere certi che in casa non vi fosse nessuno. Il filo veniva posizionato molte ore prima sulla porta, se nottetempo era ancora al suo posto significava che la casa era deserta.

