“Con te possiamo fare di più anche per il tuo territorio”. Cri cerca nuovi volontari

“Abbiamo un sogno: avere sempre più persone al nostro fianco”. E’ l’appello che porta avanti Croce rossa con la speranza di coinvolgere nuovi volontari che abbiano il desiderio di aiutare e fare la propria parte a servizio della comunità.

Per questo, l’associazione ha in programma corsi di formazione aperti alla cittadinanza. Il primo si terrà mercoledì 21 settembre dalle 20.30 nel salone Caritas di via Pietro Giordani. L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini a partire dai 14 anni di età.

“Con te possiamo fare di più, anche per il tuo territorio” recita il volantino pubblicato dall’associazione. All’interno di Croce rossa ogni volontario potrà decidere quale percorso affrontare. Non c’è solo il servizio in emergenza infatti, ma tante altre opportunità tra cui i trasporti sanitari, la protezione civile e diverse attività sociali.