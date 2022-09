Addio a Paolo Quintavalla, ex vicesindaco di Monticelli: “Amava il suo paese”

L’intera comunità monticellese piange la scomparsa di Paolo Quintavalla, settantottenne molto conosciuto sia per la sua professionalità lavorativa nell’attività di consulenza alle aziende, sia per il suo impegno politico. Dal 1970 e fino al 2017 ha sempre seguito da vicino e indirizzato le vicissitudini politiche locali. Ha svolto anche l’incarico di vicesindaco e numerosi ruoli sia in maggioranza, sia in minoranza. Sempre a Monticelli, ha ricoperto per dieci anni ‘incarico di presidente della casa di riposo Pio istituto ‘Ambr’, insegnando anche matematica alle scuola Medie.

Quintavalla lascia la moglie Angiola, i figli Marco e Luca, oggi sindaco di Castelvetro, nipoti e parenti. Luca lo ha sempre tenuto come esempio per il suo impegno sociale, scolastico, lavorativo, politico e parrocchiale.

“La notizia ci rattrista tutti – ha commentato tra i primi Gimmi Distante, sindaco di Monticelli – siamo vicini alla famiglia. Con il dottor Quintavalla ho collaborato, in modo particolare nel mio primo mandato, e ho potuto riscontrarne la sua grande preparazione ed esperienza. Ha dato tanti consigli e amava il suo paese”.