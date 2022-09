Schianto frontale tra due auto a Roveleto Landi, due feriti gravi

Due feriti in condizioni serie che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dove sono giunti d’urgenza in ambulanza. E’ il bilancio dello scontro frontale verificatosi nella serata di giovedì 1° settembre in località Roveleto Landi nel comune di Rivergaro. A scontrarsi sono state un’Audi e una Volkswagen che dopo l’impatto è finita con la parte posteriore fuori dalla sede stradale. Sul posto i soccorritori della Pubblica Assistenza di Podenzano, Rivergaro e del 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Riveragaro. I due feriti non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

